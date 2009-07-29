Россияне больше употребляют алкоголя со времен перестройки

Более половины россиян считают, что граждане России стали употреблять больше алкогольных напитков со времен первого президента СССР Михаила ГОРБАЧЕВА (1985-1991).

Как передает кореспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, сравнивая ситуацию с алкоголизмом во времена М.ГОРБАЧЕВА (1985-1991) и сейчас, 55% россиян выразили мнение, что сейчас люди стали пить больше. 30% опрошенных считают, что ситуация практически не изменилась - люди пьют не больше и не меньше, чем раньше. 7% - считают, что пить стали меньше, а 8% - затруднились с ответом.

Согласно опросу, с той или иной частотой употребляют алкогольные напитки 74% россиян.

В частности, выпивает несколько раз в неделю 8% опрошенных (13% - мужчины, 3% - женщины), 23% употребляют алкоголь два-три раза в месяц (32% - мужчины, 15% - женщины), 18% - раз в месяц (19% - мужчины, 18% - женщины), 25% - реже, чем раз в месяц (18% - мужчины, 31% - женщины).

24% - никогда не употребляют алкогольных напитков (16% - мужчины, 31% - женщины), 2% - затруднились с ответом (2% - мужчины, 2% - женщины).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 июля 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в России необходимо принять программу по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками.

"Мы сейчас пьем больше, чем в 90-е годы, хотя это были трудные времена. Нужно подготовить соответствующую программу и принять определенные меры в этом направлении", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.