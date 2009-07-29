4 крупных курорта остались без централизованного водоснабжения

11:42, 29 июля 2009
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Бердянск, Приморск, Приазовье...

В Запорожской области 4 курортных населенных пункта: г. Бердянск, г. Приморск, пгт Приазовье и с. Луначарское остались без централизованного водоснабжения питьевой водой.

Как сообщили УНИАН в руководстве коммунального предприятия Запорожской ОГА "Облводоканал", причина - задолженность предприятия за потребленную электроэнергию, образовавшаяся в результате неплатежей за услуги областного водоканала бердянского предприятия "Чистая вода" - фирмы, которая является концессионером бердянского городского водоканала.

"Фирма "Чистая вода" задолжала за июнь около 2 млн. грн., еще 5,2 млн. грн. составляет долг этого предприятия по векселям, выданным на долги бердянского водоканала, и порядка 2 млн. грн. - долг по реструктуризированной задолженности городского водоканала, который концессионер, не смотря на взятые обязательства, вообще практически не погашает", - рассказал УНИАН технический директор КП "Облводоканал" Запорожской ОГА Владислав ЧЕРНЫХ.

По его словам, столь значительная задолженность концессионера за услуги облводоканала, привела к дефициту оборотных средств на самом КП "Облводоканал" и, как следствие, - к невозможности рассчитаться со своими поставщиками, в частности с ОАО "Запорожьеоблэнерго" от сетей которого запитаны насосные станции водоснабжающего предприятия.

"На сегодняшний день наш долг перед энергетиками составляет свыше 1,8 млн. грн. и погасить его возможности нет, в связи с чем руководством энергопоставляющей компании принято решение с 28 июля ограничить энергоснабжение ряда насосных станций КП "Облводоканал" до уровня экологической брони. В результате облводоканал перестал подавать питьевую воду на Бердянск, Приморск, Приазовье и Луначарское", - сообщил В. ЧЕРНЫХ, отметив, что сельские населенные пункты благодаря экологической броне КП, воду получают.

Ситуацию пытаются решить на уровне Запорожской облгосадминистрации, представители которой пока от комментариев воздерживаются.

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