Кировоград: у 6-го человека подозревают тропическую малярию

14:57, 28 июля 2009
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Бортпроводница авиакомпании «УРГА»

В Кировограде за последние полторы недели зафиксирован уже шестой случай подозрения заболевания человека тропической малярией.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области, 27 июля с симптомами, характерными для данного заболевания, в инфекционное отделение городской больницы №1 была госпитализирована 23-летняя бортпроводница авиакомпании «УРГА», возвратившаяся из Республики Чад. Состояние больной - средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 20-26 июля с аналогичным диагнозом в Кировограде были госпитализированы пять сотрудников авиакомпании «УРГА», недавно вернувшиеся из Конго и Чада.

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