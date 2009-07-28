Черниговщина: бешеная кошка покусала мужчину и двух детей

В селе Новая Папирня Черниговской области в частном хозяйстве больная бешенством кошка покусала хозяина и двух детей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Пострадавшие госпитализированы в Рипкинскую центральную районную больницу. Проводятся противоэпизоотические меры.