Черниговщина: бешеная кошка покусала мужчину и двух детей

10:19, 28 июля 2009
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Проводят противоэпизоотические меры

В селе Новая Папирня Черниговской области в частном хозяйстве больная бешенством кошка покусала хозяина и двух детей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Пострадавшие госпитализированы в Рипкинскую центральную районную больницу. Проводятся противоэпизоотические меры.

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