Черниговщина: бешеная кошка покусала мужчину и двух детей
10:19, 28 июля 2009Страна
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Проводят противоэпизоотические меры
В селе Новая Папирня Черниговской области в частном хозяйстве больная бешенством кошка покусала хозяина и двух детей.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
Пострадавшие госпитализированы в Рипкинскую центральную районную больницу. Проводятся противоэпизоотические меры.
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