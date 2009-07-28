Лечебные заведения превратят в некоммерческие предприятия

Больницы и поликлиники Черкасс реорганизуют из лечебно-профилактических заведений в коммунальные некоммерческие предприятия. Это должно отразиться на повышении качества предоставления медицинских услуг жителям города, и при этом никоим образом не повлияет на их бесплатность, считают в Департаменте здравоохранения и социальной политики Черкасского горисполкома.

По информации пресс-службы Черкасского горисполкома, реформирование коснется городских больниц №1 и №2, городских поликлиник №2 и 4, стоматологических поликлиник № 1 и № 2, инфекционной больницы. Реорганизации пока еще не будут подлежать Третья больница скорой медицинской помощи, детская больница, детские поликлиники и роддома.

По словам директора Департамента здравоохранения и социальной политики Черкасского горисполкома Олега СТАДНИКА, при создании коммунальных некоммерческих предприятий изменится механизм ведения хозяйства: от полного бюджетного финансирования они переходят в статус получателей бюджетных средств. Если раньше все средства поступали в больницы целенаправленно: определенные суммы на зарплату, энергоносители, а то, что оставалось, – на развитие, то отныне каждый руководитель самостоятельно будет определять, сколько тратить на зарплату, энергоносители, а сколько вкладывать в развитие. О.СТАДНИК убежден, что насколько качественно и профессионально будут обслуживать и лечить пациентов в определенной больнице или поликлинике - столько людей там и будет лечиться, а от этого будет зависеть уровень финансирования заведения. Кроме того, новая форма ведения хозяйства медзаведений Черкасс сделает их более мобильными и способными быстро приспосабливаться к изменениям.

О.СТАДНИК уверен, что необходимость реформирования здравоохранения назрела уже давно. Дальнейшее промедление с изменениями обрекает медицину на постепенный упадок и деградацию, ведь люди уже видят во врачах не тех, кто оказывает помощь, а врагов. Именно поэтому после реорганизации лечебных заведений городская власть будет оплачивать не само функционирование того или иного заведения, чтобы оно существовало, а будет рассчитываться за конкретные услуги, которые будет предоставлять больница или поликлиника.