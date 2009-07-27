Детские депрессии будут выявлять со 2-го класса

Отбор детей с симптомами депрессии, наиболее распространённым психическим расстройством в США, может начаться намного раньше, чем считалось ранее - начиная со второго класса школы. К такому мнению пришли специалисты Вашингтонского университета, обследовав психическое состояние тысячи учеников со второго по восьмой класс из десяти учебных заведений, сообщает АМИ-ТАСС.

Психологи обнаружили, что некоторые дети чувствуют себя одинокими, не имеют друзей и больше волнуются, чем их сверстники. Ответы школьников на вопросы экспертов об их эмоциональном состоянии и повседневных занятиях сильно отличались от типичных представлений, что второклассники весело и безмятежно проводят школьное и свободное время.

Медики считают, что готовы приступить к построению профиля детского психического здоровья уже во втором классе. По их словам, это очень важно, поскольку ребятишки, имеющие признаки депрессии в столь раннем возрасте, рискуют развить проблемы психики в подростковом и старшем возрасте.

Согласно полученным результатам, 56% детей в возрасте 8-12 лет психически здоровы, и не испытывают эмоциональных расстройств. В то же время 26% второклассников имеют незначительные симптомы психических нарушений, 30% - несколько симптомов депрессии, которые увеличиваются на небольшие показатели в последующие годы, у 11% учеников начальной школы депрессия исчезает к средней школе, а у 9% детей депрессия сохраняется до 8 класса и старше.

Было установлено, что факторами включения детей в различные группы депрессии для мальчиков являлись поведенческие проблемы и нарушения внимания, а для девочек - чрезмерное чувство тревожности. Замечено, что девочки в 8 классе чаще испытывают депрессивные признаки.

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