В Донецкой области опять массово отравились дети

В г. Святогорск Донецкой области из «Областного детско-молодежного санаторно-оздоровительного комплекса» госпитализированы 15 детей с пищевым отравлением.

Как сообщили УНИАН в областной санитарно-эпидемиологической станции, в течение дня 23 июля были госпитализированы семеро, а в течение дня 24 июля – еще восемь детей в возрасте от 7 до 14 лет с подозрением на заболевание пищевой токсикоинфекцией.

Заболевание сопровождалось тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом, у троих детей была отмечена повышенная температура тела.

Все дети госпитализированы в инфекционное отделение детской больницы г. Краматорска. Состояние двух детей характеризуется средней степенью тяжести, остальных - легкой. Больные получают необходимый лечебно-диагностический комплекс.

В облСЭС отметили, что противоэпидемические мероприятия начаты специалистами Славянской межрайонной СЭС и горбольницы г. Славянска сразу после получения оперативного сообщения в 23.00 23 июля. В ночь на 24 июля в очаге заболевания начала работать бригада специалистов областной СЭС и Главного управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Начато эпидемиологическое расследование, осуществлено санитарное обследование учреждения, проводится медицинский осмотр всех детей и персонала, внеочередное бактериологическое обследование работников пищеблока.

С целью микробиологического исследования санитарной службой осуществляется отбор образцов пищевых продуктов, воды, смывов. В санаторно-оздоровительном центре проводится заключительная дезинфекция. Возможные факторы и пути передачи инфекции уточняются.

В облСЭС акцентировали, что уже разработан план мероприятий, создан областной штаб по локализации очага заболевания, проведено выездное заседание штаба при участии заинтересованных служб.

В облСЭС также уточнили, что всего в коммунальном предприятии «Областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс» Донецкого областного совета находится на отдыхе 399 детей (10 отрядов), на пищеблоке работает 30 человек.