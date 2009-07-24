Импортное мясо, которое ввозят в Украину, из туш больных животных

«Украинская народная партия призывает украинцев поддержать программу «Покупай украинское», отказавшись покупать иностранные мясопродукты, которые преимущественно поступают в Украину контрабандой, без необходимой маркировки и проверки санэпидемстанции», - заявил народный депутат Украины, председатель Житомирской областной организации Украинской народной партии Андрей ДАВИДЕНКО, сообщает пресс-служба УНП.

По его словам, украинцы должны покупать мясо и мясопродукты, лишь когда продавец продемонстрирует документ, который удостоверяет их производство в Украине. Так политик прокомментировал заявление Управления по делам защиты прав потребителей, которое призвало украинских покупателей не покупать немаркированных мясопродуктов из Польши.

«Украинцы таким образом не только поддержат отечественного товаропроизводителя, но и спасут собственное здоровье, а, иногда, и жизнь, - комментирует ситуацию политик. - Ведь значительная часть мясопродуктов, которые завозят из Польши, изготовлена из туш больных животных, что подтверждает Управление защиты прав потребителей».

Он сообщил, что «УНП планирует обратиться в Государственную таможенную службу с требованием перекрыть каналы контрабандного завоза польских мясопродуктов». По словам А.Давиденко, «в пограничных польских воеводствах в настоящее время работают мясокомбинаты, которые изготовляют продукцию исключительно для ввоза в Украину».