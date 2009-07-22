Количество европейцев с болезнью Альцгеймера растет

Еврокомиссия предлагает ряд действий для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции комиссары ЕС по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛЛИУ и по вопросам науки и исследований Янеш ПОТОЧНИК.

Комиссары, в частности, представили одобренное Еврокомиссией Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

«Сокращение возможностей мозга не является нормальной составной частью старения», - заявила А.ВАССИЛИУ.

Вместе с тем, комиссар ЕС отметила, что на сегодняшний день в ЕС-27 зарегистрировано 7,3 млн. людей с болезнью Альцгеймера. При этом, по оценкам экспертов, количество больных удваивается каждые 20 лет.

«Нет эффективного лечения этой болезни, поэтому исследование – ключевой момент в мерах», - сказал Я.ПОТОЧНИК.

Коммюнике предполагает действия в четырех основных направлениях: улучшение диагностирования и раннего предотвращения болезни, улучшение координации в исследованиях, касающихся болезни, обмен лучшей практикой ухода за пациентами, а также проведение форумов по соблюдению прав пациентов.

Еврокомиссары подчеркнули, что коммюнике не предусматривает дополнительного финансирования исследований, а только улучшение координации.