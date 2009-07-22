В Николаеве зафиксирован первый в этом году укус каракурта

В Николаеве зафиксирован первый в этом году укус ядовитого паука каракурта. Медики предупреждают – противокаракуртовой сыворотки в Украине нет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН врач-ординатор токсико-терапевтического отделения Николаевской больницы скорой медицинской помощи Людмила ВАЩЕНКО, днем 20 июля в отделение поступила 76-летняя жительница одного из районов Николаева - Старого Водопоя. Паук укусил женщину за палец ноги во время прополки огорода. Сначала женщина не обратила внимания на слабое жжение, а дальнейшее ухудшение самочувствия - боль в пояснице, животе и грудной клетке – отнесла на счет хронических заболеваний - остеохондроза и гипертонии. Когда ей стало совсем плохо, соседка настояла на вызове скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали, по словам Л.ВАЩЕНКО, на сегодняшний день состояние пациентки средней тяжести, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время, заведующая организационно-аналитическим отделом Центра экстренной медицинской помощи Лариса ВАСИЛЬЕВА сообщила УНИАН, что в нынешнем году впервые в центре нет запаса противокаракуртовой сыворотки, которая в прошлые годы являлась основным препаратом при лечении укусов каракуртов.

По ее словам, в Украине сыворотка не производится, а препараты, изготовленные в России и Туркмении, в этом году не лицензированы Министерством здравоохранения Украины, поскольку, по мнению медиков, сыворотка часто давала нежелательные побочные эффекты.

В то же время, по словам Л.ВАСИЛЬЕВОЙ, отсутствие сыворотки не может помешать успешному лечению укушенных каракуртами людей, так как медики уже давно отрабатывают схемы лечения, используя другие лекарства.

Энтомолог Николаевской областной СЭС Наталья МАРУЩАК сообщила корреспонденту УНИАН, что учет укусов каракуртов в области ведется сотрудниками СЭС с 1995 года. По ее словам, за это время было зафиксировано 112 пострадавших от укусов ядовитого паука, из них 4 человека умерло. Максимальное количество укушенных было зафиксировано в 2001 году - 15 человек.