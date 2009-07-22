Cегодня – солнечное затмение: человеческий организм проверяется на прочность

Самое длительное в 21 столетии полное солнечное затмение произойдет сегодня - 22 июля. Жители половины Земли увидят одно из самых редких явлений, когда светило полностью скроется за Луной. К сожалению, из Украины ничего видно не будет, но многие украинцы это затмение ощутят на себе. Руководитель Крымской астролаборатории «Западная» Александр Ботвин рассказал «Сегодня», что полное солнечное затмение начнется в 00 часов 53 минуты по всемирному времени на западном побережье Индии (в Украине в это время будет без семи минут 4 часа утра): «Это самое длительное солнечное затмение в этом столетии — 6,5 минут. Вокруг темного диска появится огненная солнечная корона и будут видны звезды. Следующее солнечное затмение, правда, неполное (кольцеобразное) будет 10 января следующего года, а полное состоится 30 марта 2033-го)».

Исследования российских ученых-медиков доказали неоспоримое влияние солнечного затмения на человека. Были проведены исследования на 20 здоровых людей и 20 больных. Человеческий организм начал реагировать на природное явление сразу, как только солнечный диск начал закрываться Луной. Через час после начала затмения у 70% гипертоников поднялось артериальное давление, сосуды сузились, а сердце увеличило мощность выброса крови, кровь стала неравномерно поступать в разные полушария головного мозга. Нервная система была явно выведена из строя. Медики ожидали, что все эти явления должны происходить только через два дня после затмения, когда космические лучи от солнца достигнут Земли.

По словам врача-фитотерапевта Бориса Скачко, солнечное затмение поляризует проблемы со здоровьем. Причина в том, считает Б.Скачко, что, по канонам восточной медицины, Солнце нам посылает положительный заряд (положительные протоны или энергию Ян), а Луна – Инь – забирает энергию. Китайцы, например, считают, что день солнечного затмения - это временная победа женского начала Инь над мужским – Ян.

Луна светило, которое находиться очень близко к нам. Солнце дает энергию, а Луна отнимает. Одно дело, когда Солнце справа, а Луна слева, человек оказывается проводником. Другое дело, когда два светила оказываются в одной точке, оказывая сильнейшее воздействие на человека. «В человеческом организме наблюдается ситуация «стой тут – иди сюда». Я очень хорошо помню затмение в 1999, я тогда был в Крыму, никогда не забуду этого состояния – организм человека к такому не готов,» - говорит Б.Скачко.

В организме идет мощнейшая нагрузка на систему регуляции, она фактически проверяется на прочность. Особенно плохо со здоровьем в этот день будет людям с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертоникам (то есть тем, у кого и без этих природных изменений, система регуляции организма была нарушена). Плохо себя будут также чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.

«В этот день лучше не активничать, - советует доктор Скачко, - действия будут неадекватными. Чем быстрее скорость, тем больше вероятность ошибок. Поэтому я посоветовал бы, образно говоря, пригнуться, присесть и пересидеть этот день».