Обычное пищевое отравление сокращает биологический возраст

- Казалось бы банальное желудочное отравление, ну поболело, побурчало в животе, температурка поднялась, стошнило, пронесло, но в результате интоксикации происходит потеря лет биологического возраста, - рассказал УНИАН врач Борис Скачко. - Как раньше на севере был год за три, то в этих случаях день за пять лет по продолжительности жизни.

Поэтому главное – как можно быстрее избавиться яда. В первую очередь врачи советуют вызывать рвоту, а для этого пить побольше воды. Если вы полностью не избавились от яда, то вас будут мучить колики в животе, озноб и температура. Тогда нужно запастись активированным углем, и каждые полчаса-час принимать по 10-15 таблеток. Кстати, если вы отравились где-то на природе, то активированный уголь могут заменить листья подорожника. Если после этих процедур вы будете чувствовать себя немножечко лучше, радоваться все равно рано. Это не свидетельство того, что вы побороли яд, просто меньшее количество токсинов стало попадать в кровь. Потому лучше обратиться в больницу, где специалисты смогут вас осмотреть и оценить степень угрозы. И не нужно бояться, что вас сразу положат в больницу - уйти оттуда, написав расписку, вы всегда сможете.