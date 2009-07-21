Волынь: количество людей, отравленных на свадьбе, растет

На протяжении 19-20 июля на Волыни в инфекционное отделение Рожищенской центральной райбольницы с предварительным диагнозом «сальмонеллез» после свадьбы 18 июля в селе Рудка-Козинская, где всего находились 115 гостей, госпитализированы 25 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни этих пациентов - средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.