Волынь: количество людей, отравленных на свадьбе, растет
12:50, 21 июля 2009Страна
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Состояние - средней тяжести
На протяжении 19-20 июля на Волыни в инфекционное отделение Рожищенской центральной райбольницы с предварительным диагнозом «сальмонеллез» после свадьбы 18 июля в селе Рудка-Козинская, где всего находились 115 гостей, госпитализированы 25 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни этих пациентов - средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.
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