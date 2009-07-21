Что же на самом деле в магазинном холодном чае?

Холодный чай изготовляют на основе питьевой очищенной воды. В состав качественного продукта должны входить натуральные ингредиенты: чайный порошок, сахароза и фруктовый экстракт. Качественный холодный чай не может содержать консерванты, красители, ароматизаторы и не должен быть газированным.

Ассортимент вкусов холодного чая в большинстве компаний-производителей почти одинаковый. Это в первую очередь - экстракт черного чая с разнообразными вкусовыми дополнениями: персика, зеленого яблока и лимона, или экстракт зеленого чая без ароматических добавок или с лимоном. В борьбе за потребителя компании начали использовать и другие ароматы - ананаса, жасмина, клубники, чайной розы, малины и каркадэ.

В настоящий момент холодный чай разливают в два вида тары - пластиковые бутылки емкостью пол- и полтора литра, а также в жестянки. Лучше покупать чай в бутылках, разлитый в горячий способ. Его готовят под давлением при температуре 120°С, потом охлаждают до 80°С и тогда уже разливают в бутылки. Поэтому консерванты оказываются ненужными. Уже закрученную бутылку охлаждают. Она должна быть термостойкой.

Некоторые же производители готовят холодные чаи по такому принципу: разводят в прохладной воде порошок, а затем, чтобы напиток не портился, добавляют консерванты. Вот вам и традиционный привкус химии.

В домашних условиях можно провести такой эксперимент: попробуйте налить кипяток в бутылку из-под холодного чая. Если она не деформировалась - напиток готовили горячим способом. В такой, как правило, добавляют сахар, а не его заменители с целью сэкономить на себестоимости. А заменитель сахара имеет специфический привкус, к тому же является канцерогеном.

Для проверки качества холодного чая выбрали пять торговых: "Рослина Карпат", Украина, "Lipton Ice Tea", Чехия, "Nestea", Украина, "The San Benedetto", Италия и "Sanday", Украина.

Физико-химический анализ доказал, что все образцы холодного чая соответствуют установленным нормам. Есть лишь одно замечание - относительно маркировки продукции "The San Benedetto" (Италия).

life.pravda.com.ua