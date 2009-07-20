Нужна срочная помощь беременной женщине, вынашивающей тройню!

Алла Байрачная с Полтавы вынашивает троих малышей. Беременность протекает очень тяжело. Чтобы обеспечить нормальные роды и выходить деток сразу же после рождения лишь на лекарство необходимо по меньшей мере 36 тысяч гривен.

До родов осталось очень мало времени.

Ваша помощь может спасти жизни четверых людей!

Спасибо!

Для подтверждения информации обращаться по адресу:

36038 Полтава, ул.Энгельса, 27/в

Городской клинический роддом

8 053 267 63 17

8 053 267 63 04

8 053 267 63 00

Главврач Удовицкая Наталья Олеговна

8 066 724 36 08

Байрачная Виктория (сестра)

8 095 446 89 02

8 063 306 77 16