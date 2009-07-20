В Японии больных гриппом A/H1N1 - больше 4 тысяч

В Японии число заболевших гриппом A/H1N1 превысило 4 тысячи человек, 150 случаев инфицирования было выявлено в течение последних суток.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает РИА «Новости».

По данным японского Минздрава, тяжелых и смертельных случаев в стране не отмечается. Министерство также сообщило, что принимает меры для ускорения процесса производства вакцины от нового гриппа.

Случаи заболевания гриппом A/H1N1 подтверждены во всех 47 префектурах страны.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждено 94 тысячи 512 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 135 странах и территориях, 429 человек скончались. Наибольшее число случаев заболевания A/H1N1 зарегистрировано в США, Мексике, Канаде, Великобритании, Чили и Австралии.

ВОЗ 11 июня впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.