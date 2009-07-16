Харьковщина: в медицине внедрят спутниковые навигационные системы

В Харьковской области в рамках подготовки к Евро-2012 для улучшения качества медицинского обслуживания будут внедрены спутниковые навигационные системы.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Игоря ТЕРЕХОВА.

По его словам, опыт работы специальной системы навигации для служб МЧС, скорой помощи и других подразделений быстрого реагирования наработан научно-исследовательским институтом радиоэлектронных измерений «Радмир».

Институтом проведена разработка не только самого оборудования, но и компьютерной программы для отслеживания и связи со службами помощи, что позволит быстро реагировать на вызовы населения и эффективно проводить работу.

По результатам встречи представителей «Радмира» и специалистов облгосадминистрации принято решение начать пилотный проект использования спутниковых навигационных систем для диспетчирования скорой медицинской помощи в 4 районах Харьковской области: Харьковском, Дергачевском, Красноградском и Лозовском, а также в областной клинической больнице.

На протяжении 2009 года и первого квартала 2010 года предусматривается оснащение 14 выездных автомобилей Государственной службы медицины катастроф области, которая оказывает консультативную помощь и обеспечивает доставку пациентов в областную клиническую больницу из районов области, а также всех подразделений скорой помощи указанных районов, в которых внедряется пилотный проект.

Внедрение спутниковых навигационных систем будет осуществляться на протяжении 2010-2011 гг.

«Внедрение подобной системы обеспечит выполнение требований международных организаций, в том числе УЕФА, и улучшит подготовку отрасли здравоохранения Украины и Харьковской области, в частности, для приема участников и гостей Евро-2012», - сказал И.ТЕРЕХОВ.