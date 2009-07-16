В британских церквях из-за гриппа H1N1 запретят святую воду

Епископ Челмсфорда Джон Глэдвин (John Gladwin) рекомендовал священникам своего диоцеза убрать из церквей чаши со святой водой, пишет The Daily Telegraph.

В некоторых англиканских приходах при входе в храм принято опускать руку в чашу со святой водой и окроплять себя ей в память о крещении. По мнению епископа, такая практика может способствовать распространению инфекции, и от нее необходимо отказаться до завершения пандемии гриппа H1N1.

Преподобный Глэдвин также призвал единоверцев не посещать богослужения при наличии любых признаков респираторных инфекций. Священникам, посещающим верующих на дому, рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности.

Во время визита к больному с подозрением на грипп священнику предлагается носить резиновые перчатки и марлевую повязку. Во время причащения больного вино из чащи должен пить только священник. Верующим необходимо разъяснять, что такое видоизменение таинства никак не влияет на полноту присутствия в нем Христа, отметил Глэдвин.

Согласно последним данным, число жертв гриппа H1N1 в Великобритании достигло 17 человек. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания превысило 7,5 тысяч. В связи с быстрым распространением инфекции британские эпидемиологи рекомендовали правительству отказаться от мер по профилактике дальнейшего распространения вируса H1N1 и сосредоточить усилия на медицинской помощи заболевшим.

medportal.ru