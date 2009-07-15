Негативные результаты "позитивного мышления"

Попытки практиковать позитивное мышление иногда имеют обратный эффект, утверждает Time, ссылаясь на свежую публикацию в журнале Psychological Science.

Стараясь взглянуть на ситуацию с хорошей стороны, люди лишь острее осознают, что несчастны, поясняет журналист Джон Клауд.

"Авторы исследования - Джоанна Вуд и Джон Ли из университета Ватерлоо и Элейна Перунович из университета Нью-Брансуик - начинают с тезиса, опирающегося на здравый смысл: когда люди слышат утверждение, противоречащее тому, в чем они убеждены, они часто не просто реагируют скептически, но и утверждаются в первоначальной позиции", - пишет автор. Когда человек слышит преувеличенные похвалы себе, его настроение еще более ухудшается, сообщает Time.

Ученые протестировали на уровень самооценки 68 студентов. Затем испытуемых попросили в течение четырех минут записывать все свои мысли и переживания. С интервалом в 15 секунд студенты одной произвольно сформированной группы слышали звонок. Им велели при звуке звонка говорить себе: "Я прелесть что за человек".

Как оказалось, люди с низкой самооценкой после этих 16 сеансов самовосхваления впали в значительно более мрачное настроение, чем те, кого просили не напоминать себе о своем обаянии, сообщает издание. Авторы исследования выступают за новые методы психотерапии, где человека призывают принимать как должное негативные мысли и чувства: попытки подавить в себе негатив только все портят.

Zman.com