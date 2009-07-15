В Японии будут изымать органы без согласия умершего и его родных

Парламент Японии утвердил законопроект, отменяющий ряд ограничений на забор и пересадку донорских органов. Одобренный документ отменяет требование о наличии письменного согласия скончавшегося донора и его семьи на изъятие органов, разрешает детское донорство, а также позволяет использовать органы больных после констатации смерти коры головного мозга.

До последнего времени в Японии для использования трупного органа трансплантологам было необходимо иметь не только письменное согласие умершего на донорство, но и в обязательном порядке получить дополнительное письменное разрешение его ближайших родственников. Изъятие органов допускалось только после остановки сердца больного. Это существенно затрудняло хранение органов и резко сокращало время на подготовку к операции.

Действовавшие до последнего времени ограничения на изъятие и пересадку донорских органов значительно замедлили развитие японской трансплантологии. В настоящее время по числу выполненных трансплантаций Япония в сотни раз отстает от других развитых стран. Ежегодно тысячи японских пациентов, нуждающихся в пересадке органов, вынуждены выезжать в поисках лечения в США, страны ЕС, а также в Китай и Индию.

medportal.ru