В России зарегистрирован четвертый случай заражения гриппом А/H1N1.

По словаам главы Роспотребнадзора Геннадия ОНИЩЕНКО, заболевший молодой человек вернулся в Россию после отдыха в Испании. Из аэропорта юношу доставили в больницу.

По словам Г.ОНИЩЕНКО, мужчину обследовали медики и госпитализировали инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ. В результате выявлена рибонуклеиновая кислота вируса А/H1N1, сообщает российский информационный канал "Вести".

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что "больной получает все необходимое лечение, состояние не вызывает никакой тревоги". Все общавшиеся с ним находятся под медицинским наблюдением.

Первый заболевший гражданин России вернулся в Москву из США, второй заболел после поездки в Доминиканскую Республику, а третий случай был подтвержден у женщины, прилетевшей из Италии - до этого она побывала в Нью-Йорке. Все пациенты довольно быстро выздоравливали.