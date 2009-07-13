Средний возраст населения Кировоградской области - 40,1 года

Средний возраст населения Кировоградской области на начало 2009 года составил 40,1 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление статистики в области.

При этом средний возраст мужчин – 38,1 года, женщин – 43,4 года. Средний возраст городских жителей ниже, чем жителей сельской местности (40,5 года и 41,8 года соответственно).

Самыми «молодыми» в области считаются жители Кировограда, чей средний возраст на начало года составил 39,2 года. «Самым стары» было население Александровского и Светловодского районов (у мужчин 39,9 и 40,2 года, у женщин – 47,1 и 46,7 года соответственно).

В общей сложности на 1 января 2009 года численность постоянного населения Кировоградской области составила 1020,612 тыс. человек или 2,2% общей численности населения Украины.