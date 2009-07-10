Минздрав проверит все санаторно-курортные учреждения в Украине

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ дал поручение уже с понедельника начать проверку всех санаторно-курортных учреждений, независимо от форм собственности и подчинения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, это поручение министр дал вчера в ходе коллегии Министерства здравоохранения, посвященной предварительным итогам расследования случаев отравления отдыхающих в коммунальном предприятии «Санаторій Перлина Карпат» (Закарпатская обл.) и в детском санатории «Конвалія» (Львовская обл.).

Открывая заседание, В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что тщательное изучение этих инцидентов обязательно должно завершиться жесткими санкциями по отношению к виновникам и соответствующими выводами, которые в будущем предотвратили бы возникновение аналогичных ситуаций.

Заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ, возглавивший по поручению министра Комиссию по проверке обстоятельств отравления детей, привел в докладе неутешительные данные. Как выяснили члены Комиссии, материально-техническая база и санитарно-гигиеническое состояние КП «Санаторій «Перлина Карпат», уровень подготовки и квалификации обслуживающего персонала не отвечают требованиям, которые позволяют проводить оздоровление и отдыхе детей.

Как стало известно представителям Минздрава, на базе санатория был открыт лагерь отдыха «Перлина Карпат». Приказ о создании лагеря и Положение о данном оздоровительном учреждении членам комиссии Минздрава не было представлено. Более того, в уставе КП «Санаторій «Перлина Карпат» вообще не предусмотрена деятельность по предоставлению медицинской помощи детям (педиатрия), поэтому среди врачей, отвечавших за медицинское обеспечение детей, не было ни одного педиатра.

В должностных инструкциях для врачей не было предусмотрено предоставление медицинской помощи детям, а врачи не были не ознакомлены с приказом №19 от 18.06.2009 года «О медицинском обеспечении детей». В целом же сотрудники санатория (лагеря) не были ознакомлены с нормативной базой по организации оздоровления детей. В санатории на момент проверки не было изолятора.

Кроме того, Комиссия отметила крайне неудовлетворительное состояние пищеблока санатория и множество других нарушений.

Очень важно то факт, что территориальная санитарно-эпидемическая служба не давала разрешение на оздоровление и отдых детей в санатории.

Заслушав доклад, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что министерство не будет брать на себя функции следственных органов, но медицинский аспект изучения проблемы будет исследован максимально.

Большое внимание министр уделил вопросу лицензирования оздоровительных учреждений и устранению возможных недостатков, поскольку Комиссия Минздрава признала, что санаторий «Перлина Карпат», аккредитованный в 2008 году на высшую аккредитационную категорию, не отвечает данной категории. Кроме того, там также зафиксирована фальсификация сертификата соответствия. Министр дал поручение более тщательно контролировать вопрос выдачи лицензий подобным учреждениям.

Пока же по предварительным данным Комиссии Минздрава, вероятными факторами инфицирования могли быть: сыр-брынза, сырковый десерт (производитель устанавливается), омлет яичный, котлеты мясные, сардельки. Кроме того, на сегодня согласно протоколу лабораторных бактериологических исследований Закарпатской областной СЭС, в смывах, отобранных на пищеблоке, а также у 2-х работников пищеблока подтверждается наличие возбудителей сальмонеллы и стафилококка. Окончательное заключение в Минздраве Украины ожидают после завершения лабораторных бактериологических исследований и обобщения результатов работы.

Как сообщал УНИАН, в последние дни произошли массовые отравления детей в санатории «Перлина Карпат» на Закарпатье и санатории «Конвалія» на Львовщине.