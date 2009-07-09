Каждая украинская семья должна иметь 1,6 ребенка

Для преодоления демографического кризиса в Украине нужно рожать 1,6 ребенка на семью. Об этом еженедельнику «Комментарии:» сообщил начальник отдела демографического развития Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Руслан ГРЕБЕНИЧЕНКО.

По его словам, "для позитивной динамики воспроизведения населения нужно рожать 1,6 ребенка на семью". "Если такие темпы роста рождаемости сохранятся и повысится простое воспроизведение населения, когда в семье будет рождаться двое детей, то через лет пять мы уже сможем говорить о том, что демографический кризис от нас уходит", - пояснил он.

Еженедельник отмечает, что увеличение рождаемости, о котором в последнее время часто говорят в Украине, обусловлено не только социально-экономическими факторами, но и культурными особенностями.

Как рассказала изданию Ирина КУРИЛО - заведующая отделом проблем качества демографических процессов Института демографии и социальных исследований НАН Украины, повышение рождаемости в Украине наблюдается еще с 2002 года. «Это так называемый компенсационный подъем, когда люди долго откладывали рождение детей, а затем в связи с улучшением экономической ситуации, адаптацией к новым условиям реализовали свое желание. Кроме того, к росту рождаемости приобщился структурный фактор. Именно с 2002 года и до настоящего времени в детородный возраст вступают женщины, которые родились в середине 1980-х годов, а это было достаточно многочисленное поколение. Даже если они родят по одному ребенку, то при прочих равных условиях абсолютное число рождаемости будет большим», - пояснила эксперт.

Свою роль в повышении рождаемости, отмечают «Комментарии:», сыграло и введение в 2005 году одноразовой денежной помощи при рождении ребенка и увеличение ее размера в 2008 году.

Однако, по мнению экспертов, основной фактор роста рождаемости лежит не в социально-экономической, а, скорее, в культурной плоскости.

«Социально-экономические факторы, если анализировать отечественную статистику, не очень срабатывают. Ведь у нас выше рождаемость как раз там, где с точки зрения материальных особенностей люди не очень хорошо живут. Больше рожают там, где в связи с культурными традициями, религиозными убеждениями и тому подобным заведено иметь несколько детей - на Западе Украины, в сельской местности», - отмечает И.КУРИЛО.

Однако рост рождаемости еще не свидетельствует о том, что сокращение количества населения в Украине прекратилось. По данным Госкомстата, на протяжении января-апреля этого года общая численность населения Украины уменьшилась на 82,3 тыс. человек. Такое уменьшение происходит исключительно за счет естественного сокращения (87,5 тыс. человек), которое не перекрывает незначительный миграционный прирост населения (5,2 тыс. человек).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата Украины, в январе-апреле 2009 года, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом, объем естественного сокращения населения уменьшился на 27,5 тыс. человек, или с 7,5 до 5,8 человека в расчете на 1000 населения. Интенсивность рождаемости возросла в целом с 10,1 до 11,0 живорожденных в расчете на 1000 населения. С начала года наблюдается существенное уменьшение количества умерших, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уровень смертности уменьшился с 17,6 до 16,8 человека на 1000 населения.