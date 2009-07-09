В Крыму при купании в море умер отдыхающий

В Крыму при купании в море от сердечного приступа умер гражданин Российской Федерации, житель города Брянск, 1958 года рождения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По сообщению пресс-службы, инцидент случился в с. Поповка Сакского района Автономии. Установлено, что, когда погибший гражданин находился в морской воде, у него случился сердечный приступ. Из воды на берег его вынесли отдыхающие и приступили к оказанию первой медицинской помощи, но результата это не принесло. На берегу медиками скорой помощи была констатирована смерть мужчины.

Причина смерти устанавливается. Проводится расследование.