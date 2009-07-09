Почему у богатых матерей чаще рождаются мальчики?

Голландским ученым удалось проследить зависимость между степенью обеспеченности женщины и полом ее потомства: у состоятельных дам чаще рождаются мальчики, причем эта корреляция тем сильнее, чем хуже общие условия жизни в данном обществе, пишет The Daily Mail. Основой для исследования послужила база данных, в которой собраны сведения о 95 тыс. матерей из Руанды.

В соответствии с эволюционной теорией, при хороших жизненных условиях у женщины больше шансов передать свои гены будущим поколениям через потомство мужского пола, поскольку оно, скорее всего, будет здоровым и сможет победить в борьбе за выживание. Если же материальные условия оставляют желать лучшего, женщине, с точки зрения естественного отбора, выгоднее произвести на свет девочку, которой не придется участвовать в соревновании с себе подобными, поясняет таблоид.

inopressa.ru