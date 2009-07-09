Облысение лечится обычной аминокислотой

Хотя проблему выдергивания и выщипывания у себя волос специалисты относят скорее к поведенческим и психологическим, ее, как оказалось, можно решить при помощи таблетки, содержащей всего лишь один компонент - Н-ацетилцистеиновую аминокислоту.

В исследовании приняли участие 50 человек с симптомами трихотилломании.

В течение 12 недель одной половине добровольцев давали настоящий препарат Н-ацетилцистеиновой кислоты, а другой - плацебо. По окончании эксперимента у пациентов, использующих настоящий препарат, были зафиксированы значительные улучшения состояния волосяного покрова: у 56% их охарактеризовали, как «очень заметные», а в группе людей, принимающих плацебо, были отмечены лишь незначительные изменения у 16%. Также у пациентов, принимающих препарат, улучшилось общее состояние, и даже заметнее, чем при лечении другими средствами. Трихотилломания приводит к тому, что на лице и голове у человека возникают проплешины, которые впоследствии требуют длительного и часто безрезультативного лечения. Этим отклонением страдает до 5% населения Земли, лечить его трудно, и люди часто скрывают свое состояние, стесняясь обращаться за помощью к врачам.

Доктор Джон Грант, руководитель эксперимента, сотрудник медицинского факультета университета Миннесоты (University of Minnesota, США), сказал: «Н-ацетилцистеин станет эффективным средством для лечения трихотилломании. Но необходимо помнить, что первопричину этого отклонения нужно лечить с использованием не только лекарств, но и когнитивной психотерапии». Данные предыдущих исследований показали, что отклонения в уровне естественного серотонина и допамина могут вызывать трихотилломанию, но ученые не исключают здесь и генетической основы.

Навязчивое выщипывание и выдергивание волос, так же как и обкусывание ногтей, обычно начинается в детском или подростковом возрасте и связано обычно с повышенной тревожностью либо какими-то негативными событиями в жизни - например, с разводом родителей или смертью близкого человека. Часто эта привычка трактуется как самоуспокаивающее антистрессовое поведение.

lenty.ru