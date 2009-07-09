Гипертонию можно лечить вегетарианством

Известная аминокислота, входящая в состав многих растительных белков, вызывает понижение артериального давления. Врачи рекомендуют использовать это доступное средство в комплексном лечении гипертонии и болезней сердца.

Американские кардиологи проанализировали данные 4,5 тыс. человек в возрасте 40 лет из 17 городов и сел Китая, Японии, Великобритании и США. Проводилось восемь различных тестов на определение артериального давления (АД), четыре опроса по качеству пищевого рациона и двукратный суточный сбор мочи каждого участника.

В итоге врачи установили, что увеличение содержания в пище глутаминовой кислоты на 5% приводит к понижению АД на 1,5-3 мм ртутного столба. В пределах одного организма такое снижение кровяного давления кажется незначительным, но в популяционном масштабе это представляет собой потенциально значимый факт, говорит Джеремия Стэмлер (Jeremiah Stamler), профессор и руководитель исследования из Северо-Западного университета (Northwestern University), США. «Подсчитано, что сокращение показателей кровяного давления всего на 2 мм ртутного столба снижает показатели смертности от инсульта на 6% в человеческой популяции, а от ишемической болезни сердца -- на 4%», -- сказал Стэмлер. Если переводить эти проценты в человеческие жизни, то, по данным Американской ассоциации болезней сердца (American Heart Association), это были бы 17,8 тыс. ежегодно спасенных жизней.

«Высокое АД-- главный фактор риска развития болезней сердца. Оно имеет тенденцию повышаться с возрастом, и к 35 годам многим уже ставится диагноз «гипертония». Причем принятые и внедренные во врачебную практику стандарты медикаментозного лечения на сегодняшний день малоэффективны». Лучше всего развитие гипертонии предупреждает определенный образ жизни, который включает в себя поддержание нормальной массы тела, обогащенный фруктами и овощами пищевой рацион и регулярные физические нагрузки, комментирует Стэмлер.

«Хотя и раньше была доступна информация о том, что пища с высоким содержанием растительных белков способствует профилактике гипертонии, мы впервые выявили значение в этом глутаминовой кислоты», -- сказал доктор Иан Браун (Ian J. Brown), соавтор исследования из Британского королевского колледжа (Imperial College London), Великобритания.

Основными источниками глутаминовой кислоты в составе растительного белка являются бобы, нешлифованный рис, макароны, хлеб и хлебные злаки, а также тофу.

infox.ru