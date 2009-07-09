Абрикосы - для мозга и сердца

1. Возвращают ясность мысли. В абрикосе очень много сахара – «топлива» для мозгов, поэтому, если хотите прояснить мысли, съешьте пару плодов. Правда, по причине этого сладкого богатства на него не стоит налегать тем, кто соблюдает диету для похудения.

2. Улучшают кроветворение. В 100 г абрикоса железа столько же, сколько в 250 г печени, поэтому это один из лучших фруктов для кроветворения. Именно поэтому абрикосы, в т.ч. сушеные – курага – рекомендуют больным анемией, а также беременным.

3. Успокаивают сердце и снижают давление. Благодаря огромному количеству солей калия абрикосы оказывают лечебный эффект при аритмиях, а также оказывают мочегонное действие, из-за чего полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками, в т.ч. почечного происхождения.

4. Улучшают зрение. Этому свойству он обязан большому количеству витамина А – того самого, который препятствует «куриной слепоте». Чем оранжевее окраска фрукта, тем его больше. Кроме того, он просто необходим детям, поскольку участвует в процессах роста.

5. Выводит из организма яды. Абрикос щедро богат пектинами - пищевыми волокнами, которые чистят кишечник и выводят из него все «ненужности». Поэтому эти фрукты полезны всем, кто увлекается жареным, жирным, копченым, продуктами длительного хранения – основными источниками шлаков.

6. Укрепляет сосуды. Благодаря флавоноидам и витамину С абрикосы укрепляют сосуды. Особенно это полезно тем, кто страдает дистонией и имеет склонность к образованию синяков.

Сколько съедать для эффекта? Достаточно 2-3 абрикосов в день.

Как лучше заготовить на зиму? Больше всего полезных свойств в абрикосах сохраняется, если их засушить – при этом получится курага. Ее можно приготовить и самому. Для этого отберите качественные плоды абрикосов, тщательно их вымойте, удалите из них косточки. Затем подержите их 5-10 минут в дуршлаге над кипящей водой, разложите плоды на чистой хлопчатобумажной ткани и поместите их в духовку на 8-10 часов при 65 градусах. Полученную курагу положите в плотно закрывающийся деревянный ящик на три недели, чтобы плоды там «отпотели».

Предостережение. Абрикосы противопоказаны при язве, гастрите и диабете. Также учтите, что нельзя запивать абрикосы холодной водой – будет понос.

segodnya.ua