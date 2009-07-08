Ученые впервые создали искусственную сперму человека

Ученым удалось впервые создать сперму человека в лаборатории, получив ее из стволовых клеток. Открытие специалистов из британского Ньюкасла в будущем поможет мужчинам, страдающим от бесплодия. Критики, однако, не верят, что ученым удалось создать полноценные мужские половые клетки.

Однако группа из Ньюкасла настаивает, что искусственные сперматозоиды в достаточной мере развиты. В любом случае, на оттачивание технологии понадобится по меньшей мере пять лет, признают специалисты в журнале Stem Cells and Development.

Понимание того, как образуются мужские половые клетки, возможно, позволит "разработать новые способы помощи парам, страдающим от бесплодия, так что они смогут завести ребенка, генетически своего собственного", объясняет профессор Карим Найерия из Университета Ньюкасла.

"Кроме того, это позволит изучить, как на клетки, участвующие в репродукции, влияют токсины. Например, почему маленькие мальчики с лейкемией, прошедшие химиотерапию, затем всю жизнь могут остаться бесплодными. Возможно, это приведет нас к решению", - добавляет специалист.

Доктор Аллан Пейси, биолог из Университета Шеффилда, относится к заявлениям коллег скептически. Он не верит, что созданные сперматозоиды достаточно развиты. "Качество изображений недостаточно высокое, мне понадобится больше информации", - указывает он.

Полученную искусственным путем сперму нельзя использовать для оплодотворения, поскольку это запрещено британскими законами. Кроме того, для получения стволовых клеток необходимо сначала создать эмбрион, который затем гибнет. Это, по мнению противников опыта, создает моральную дилемму: для создания одной жизни необходимо отнять другую.

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