Количество больных новым гриппом приближается к 100 тысячам

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших вирусом гриппа H1N1 составляет 94 512 человек. С каждым днем это число растет.

Зафиксировано 429 летальных исходов заболевания. 170 человек скончались в США, 119 - в Мексике, 60 - в Аргентине, 25 - в Канаде, 14 - в Чили, 10 - в Австралии, 7 - в Таиланде, 4 - в Уругвае, по 3 - в Великобритании, Коста-Рике и Новой Зеландии, по 2 - в Гватемале, Доминиканской республике и Колумбии. По одному жителю скончалось в Бразилии, Гондурасе, Испании, Парагвае, а также на Филиппинах.

Наиболее пострадавшие от гриппа H1N1 страны - США, Мексика и Канада - не предоставили обновленные данные о числе заболевших. По сравнению с бюллетенем ВОЗ от 3 июля резкое увеличение количества заразившихся новым гриппом отмечается в Аргентине (898 человек), Австралии (730), Таиланде (662), Перу (378), Японии (344), Китае (226), Сингапуре (177), Новой Зеландии (147), Боливии (133), Израиле (104).

Общее число государств, где зафиксирован грипп, составляет 121, плюс несколько заморских территорий Великобритании, Нидерландов и Франции.

www.newsru.com