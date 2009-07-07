Санаторий «Перлина Карпат», где отравились дети из Киева, закрывают

Работу санатория «Перлина Карпат», где отравились дети из Киева, приостановят с 9 июля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Закарпатской областной санэпидемстанции Светлана ОБЕРЕМКО.

По ее словам, такое решение было принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии Закарпатья 6 июля.

С.ОБЕРЕМКО сообщила, что по результатам проверки санатория «Перлина Карпат» специалисты областной и Мукачевской районной санэпидстанций установили, что это коммунальное предприятие без соответствующих акта, разрешения и согласования районной санэпидстанции оздоравливало 240 детей из Киева.

В ходе проверки обнаружено нарушение правил хранения, в частности, рыбных продуктов, сливочного масла, сырых овощей. По результатам обследования 5 июля соответствующим постановлением главного государственного санитарного врача района приостановлена эксплуатация пищеблока. Директор санатория обязан организовать питания лиц, которые продолжают отдыхать в заведении.

Кроме того, по словам С.ОБЕРЕМКО, проведен медицинский осмотр, опрос отдыхающих, двум из которых рекомендована госпитализация.

«Чтобы предупредить возникновение эпидосложнений, связанных с функционированием этого санатория, а также для устранения нарушений санитарного законодательства, обнаруженных в ходе проверки заведения, главным государственным санитарным врачом области вынесено постановление о временной приостановке функционирования санатория с 9 июля», - уточнила С.ОБЕРЕМКО.

Она также сообщила, что комиссия приняла ряд соответствующих решений, среди которых, в частности, проведение внеплановых рейдовых проверок по соблюдению требований санитарного законодательства в заведениях отдыха и оздоровления (в том числе детских) области и т. п.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в 23.55 с поезда „Ужгород - Киев” во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" были госпитализированы 72 человека, которое после оздоровления ехали из санатория „Перлина Карпат” в Киев, - 65 детей в возрасте от 8 до 17 лет и 7 взрослых.

Через несколько часов в Тернополе были госпитализированы еще 2 детей и в Хмельницком - 2 детей из этого поезда.

Остальные дети и сопровождающие взрослые в количестве 180 человек приехали в Киев, где еще 6 детей были госпитализированы.