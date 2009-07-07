В России зарегистрировано общество православных врачей

Общероссийская общественная организация "Общество православных врачей России" (ОПВР) получила регистрацию Министерства юстиции. Регистрационные документы получил в министерстве представитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

Как сообщает "Седмица.Ru", решение о создании ОПВР было принято в 2007 году на I Всероссийском съезде православных врачей в Белгороде представителями 49 епархий РПЦ. В том же году патриарх Алексий II благословил деятельность общества, присвоив ему имя святителя Луки.

ОПВР было создано с целью объединить региональные общества православных врачей для привнесения христианских ценностей в российскую медицину и улучшения медицинской помощи населению.

Членами ОПВР могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, разделяющие уставные цели общества и имеющие медицинское образование, а также юридические лица (общественные объединения православных врачей), разделяющие те же цели.

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