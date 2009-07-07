Львовщина: с пищевым отравлением госпитализированы 22 детей

22 детей, которые проходили курс оздоровления в санатории «Конвалия» в селе Станыля Дрогобычского района Львовской области, были госпитализированы на протяжении минувших суток и сегодня ночью в инфекционное отделение Дрогобычской районной больницы. Всем детям поставлен диагноз “острая кишечная инфекция”.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

По его словам, в больницу попали дети в возрасте от 8 до 17 лет, большинство из которых приехали из города Белая Церковь Киевской области. Состояние детей – средней тяжести.

В данный момент специалисты районной СЭС осуществляют обследование детей, на бактериологический анализ взяты 25 проб питьевой воды и продуктов питания, которые употребляли дети.

Проводится обследования других детей, которые отдыхают в санатории.

Как сообщалось, 4 июля этого года произошло массовое пищевое отравление детей из г. Киева, которые отдыхали в санатории «Перлина Карпат» Закарпатской области и поездом возвращались домой. В целом были госпитализированы 76 человек.