За прошедшую неделю в Украине из-за гриппа умерли два маленьких ребенка

Одной из причин летальных исходов могло стать позднее обращение за медицинской помощью.

За прошедшую неделю в Украине из-за гриппа умерли два ребенка до 7 лет.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, эпидемические пороги превышены до 25 % в 5 областях Украины: Винницкой-на 8,1 %, Волынской – 7,7 %, Житомирской – 12,3 %, Ровенская – 4,7 % и Хмельницкой-на 5,7 %.

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Эпидемиологи подчеркивают, что это свидетельствует о средней интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

Всего гриппом и ОРВИ в Украине заболели 258 036 человек, из них 70% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

Госпитализированы 3 % лиц от общего числа заболевших, что остается на уровне прошлой недели. Больше всего госпитализировано детей в возрасте до 4 лет, меньше всего – лиц старше 65 лет.

На отчетной неделе зарегистрировано два летальных случая от гриппа и ОРВИ среди двух детей в возрасте до 7 лет. Одной из причин летальных исходов могло стать позднее обращение за медицинской помощью.

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В возрастной структуре случаев ОРВИ детское население составляет 70 %, из них больше всего детей школьного возраста, а взрослые – 30 %, из них больше всего лиц возрастной группы 30 - 64 года.