Госпродпотребслужба Украины углубляет сотрудничество с ВОЗ и ФАО

Состоялась встреча предчставителей организаций.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей углубит сотрудничество с Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

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Об этом сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины.

Во время встречи представителей организаций, было договорено об усилении связей и систематические встречи. Стороны обсудили основные задачи службы и вызовы, которые стоят перед ней в отрасли и безопасности пищевых продуктов и санитарного благополучия населения, усовершенствование украинской нормативно-правовой базы в области безопасности продуктов питания и ветеринарии.

Участники встречи проанализировали использование программного обеспечения в работе Госпродпотребслужбы и соответствия европейским требованиям.