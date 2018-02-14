Госпродпотребслужба Украины углубляет сотрудничество с ВОЗ и ФАО

12:43, 14 февраля 2018
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REUTERS

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Об этом сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины.

Во время встречи представителей организаций, было договорено об усилении связей и систематические встречи. Стороны обсудили основные задачи службы и вызовы, которые стоят перед ней в отрасли и безопасности пищевых продуктов и санитарного благополучия населения, усовершенствование украинской нормативно-правовой базы в области безопасности продуктов питания и ветеринарии.

Участники встречи проанализировали использование программного обеспечения в работе Госпродпотребслужбы и соответствия европейским требованиям.

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Теги: #Госпродпотребслужба#ВООЗ#ФАО