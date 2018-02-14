Госпродпотребслужба Украины углубляет сотрудничество с ВОЗ и ФАО
12:43, 14 февраля 2018Страна
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Состоялась встреча предчставителей организаций.
Держпродспоживслужба углубит сотрудничество с ВОЗ и ФАО / REUTERS
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей углубит сотрудничество с Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
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Об этом сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины.
Во время встречи представителей организаций, было договорено об усилении связей и систематические встречи. Стороны обсудили основные задачи службы и вызовы, которые стоят перед ней в отрасли и безопасности пищевых продуктов и санитарного благополучия населения, усовершенствование украинской нормативно-правовой базы в области безопасности продуктов питания и ветеринарии.
Участники встречи проанализировали использование программного обеспечения в работе Госпродпотребслужбы и соответствия европейским требованиям.
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