Неделя Масленицы: диетологи предупреждают, что блины - тяжелая пища для желудка

12:25, 14 февраля 2018
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фото УНИАН

Они являются довольно высококалорийной пищей, поэтому их нужно употреблять в умеренных количествах, потому что от них, естественно, увеличивается масса тела.

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Блины - тяжелая пища, которую очень вредно есть на ночь. очью организму придется не отдыхать, а перерабатывать блины с начинкой, отмечают диетологи.

Так, последний прием пищи должен быть легким за час до сна - например, лучше выпить кефир или стакан чая, съесть легкий овощной салат. Избыточное употребление блинов - это тяжелая пища для желудка и желудочно-кишечного тракта.

Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язвенная болезнь, болезни кишечника, поджелудочной железы и другие гастроэнтерологические заболевания, то употребление блинов необходими свести к минимуму.

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Тесто для блинов лучше замешивать на молоке или молочных продуктах - так повышается биологическая ценность этого блюда.

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Теги: #желудочно-кишечный тракт#рекомендации диетологов#Масленица