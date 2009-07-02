В печенье Nestle обнаружили кишечную палочку

У 69 американцев из штата Вирджиния выявлена кишечная палочка. Как сообщает CNN, инфекция обнаружена в партии шоколадного печенья, выпускаемом Nestle.

Американцы заразились бактерией E. Coli. Проверка проводилась в связи со вспышкой заболевания кишечной палочкой в 29 штатах. Диагноз был подтвержден y 69 зараженных разных возрастных категорий, информирует телекомпания.

По данным медиков, бактерия E.coli может вызвать боли в желудке, диарею, почечную недостаточность, в некоторых случаях - слепоту, паралич и даже привести к смерти.

Как отмечается в сообщении CNN, в сентябре 2006 года в штате Калифорния уже была зафиксирована крупная вспышка заражения E.coli, к которой привело употребление пакетированного шпината. Тогда заболели более 200 человек, трое из которых скончались.

Самая крупная вспышка заражения кишечной палочкой была зарегистрирована в США в 1993 году, когда в результате употребления гамбургеров с плохо прожаренным мясом в штате Вашингтон пищевое отравление получили 700 человек, четверо скончались.

Отметим, ранее эксперты США заявили, что американские генетики-любители в домашних условиях пытаются создавать неизвестные ранее бактерии и вирусы.

Напомним также, в прошлом году сообщалось, что калифорнийские биологи разработали точные генетические часы из бактерии Escherichia coli, более известной как кишечная палочка.

rian.ru