Гройсман заявляет, что Супрун не дает воровать деньги украинского народа

По мнению премьера, Супрун в Минздраве все происходит прозрачно и открыто.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что при и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в Министерстве здравоохранения все происходит прозрачно и абсолютно открыто.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула по поводу неназначения министра здравоохранения.

«Относительно Ульяны Супрун, это определит коалиция с точки зрения голосования за министра здравоохранения, и я внесу его кандидатуру в зал», - сказал он.

Премьер отметил, что необходимо бороться за создание новой системы здравоохранения, здоровье украинцев и долгую продолжительность жизни.

«Но я знаю, что много лет боролись не за здравоохранение, а за потоки Министерства здравоохранения. К достоинствам Ульяны Супрун надо отдать должное в том, что сегодня там все происходит прозрачно и абсолютно открыто, а это значит, что она не дает возможности воровать деньги, которые принадлежат украинскому народу», - отметил Гройсман.

На обвинения Вилкула в том, что в Украине происходит эксперимент в области медицины, во время которого украинцы «платят своей жизнью и своих детей», и в этом часть ответственности лежит и на премьер-министре Украины, Гройсман ответил: «На самом деле мы пытаемся остановить этот эксперимент, который начали вы, будучи председателем Днепропетровской ОГА и вице-премьер-министром, который называется - уничтожение здравоохранения Украины».

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Премьер считает, что именно из-за решения правительства, в котором находился Вилкул, «была почти уничтожена педиатрия, была неправильно внедрена система существования семейных врачей».

«И то, что развалена система здравоохранения, вы имеете к этому непосредственное отношение как представитель власти», - сказал Гройсман, обращаясь к Вилкулу.