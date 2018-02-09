Япония предоставит средства на проекты здравоохранения

С 2002 года в Украине в рамках японской программы «Кусаноне» реализовано 122 проекта на сумму более 8,76 млн долл.

Япония предоставит благотворительным и общественным организациям 300 тыс. долларов на реализацию четырех проектов в учреждениях здравоохранения и образования в Ривненской, Сумской, Черниговской областях и городе Харькове.

Об этом сообщается на странице Посольства Японии в Украине в Facebook.

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Сегодня, 8 февраля, были подписаны грантовые соглашения, по которым правительство Японии предоставит Украине помощь в рамках первого этапа финансирования Программы поддержки проектов безопасности человека «Кусаноне» в 2018 году на общую сумму около 300 тыс. американских долларов на реализацию четырех проектов в сфере здравоохранения и образования в Ривненской, Сумской, Черниговской областях и городе Харькове.

За выделенные средства будет закуплено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения г.Дубно и Путивльской районной больницы, также будет реализован проект по улучшению санитарной среды в Харьковском областном центре паллиативной медицины «Хоспис». Кроме того, в Куликовской общеобразовательной школе утеплят стены и крышу, заменят кровлю, а также заменят окна и двери.

Во время церемонии подписания соглашений посол Шигеки Суми отметил, что программа «Кусаноне» направлена на удовлетворение базовых нужд человека, поэтому значительное внимание уделяется проектам в сфере образования и здравоохранения, однако не ограничивается ими. Посол выразил надежду на успешную реализацию проектов и возможность уже скоро посетить обновленные учреждения и увидеть оборудование.

Грантовые соглашения второго этапа финансирования будут подписаны в марте 2018 года.

Отдельно говорится, что, начиная с 2002 года в Украине в рамках программы «Кусаноне» реализовано 122 проекта на сумму более 8,76 млн долларов в сферах здравоохранения, образования, социального благополучия, сохранения среды, культуры, спорта и т.п.

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Также сказано, что эти гранты являются частью Официальной помощи развития Японии Украине. С начала установления дипломатических отношений, Япония предоставила Украине помощь на общую сумму 3,1 млрд долл. В частности, с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в Украине на общую сумму 1,86 млрд долл.