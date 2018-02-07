В Украине растет спрос на вакцины от кори, паротита и краснухи

Уже провакцинировано 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины

Спрос на вакцины от кори, паротита и краснухи в Украине растет, в этом месяце Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине доставит еще 220 тысяч доз вакцины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.

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«Что касается ситуациис вакцинацией против кори. По состоянию на 1 февраля, в рамках усиленной иммунизации было провакцинировано 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины и были запланированы к вакцинации, и 78% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины. Спрос на вакцины в Украине растет, что связано, в том числе, с повышением заболеваемости. Остаток вакцин на начало минувшей недели в целом по Украине составлял 267 тысяч доз. На прошлой неделе всего по Украине было использовано 41 тыс. 398 доз вакцины КПК (корь, паротит, краснуха)», - сказал он.

Курпита также отметил, что уже в феврале ожидается поставка новой партии доз вакцины в Украине.

«У нас также есть хорошая новость, что уже в феврале, несмотря на то, что мы планировали это сделать в апреле, мы ждем новую поставку - 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи будут поставлены в Украину. Это та же бельгийская вакцина, и её по заказу Минздрава доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, после чего вакцина сразу будет передана в регионы», - сообщил он.

Курпита отметил, что это позволит эффективно противостоять вспышке кори, продолжающейся в Украине. По его словам, некоторые регионы постепенно исчерпывают свои запасы вакцины, и Минздрав продолжает осуществлять перераспределение имеющегося количества вакцин из одних регионов в другие - где их недостаточно.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала года от осложнений, вызванных корью, умерли четыре человека.

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За пять недель 2018 корью в Украине заболели 3 тыс. 554 человека, ситуация с этим заболеванием продолжает оставаться напряженной. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 704, в Одесской - 640, в Закарпатской - 549, в Черновицкой - 444, во Львовской - 242.

В Украине против кори используется комбинированная вакцина КПК Приорикс производства GSK, Бельгия. КПК обеспечивает иммунитет против трех инфекционных заболеваний: кори, краснухи, паротита.

Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания. Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.