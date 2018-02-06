Корью в Украине уже заболели более 3,5 тысяч человек - Минздрав

15:23, 06 февраля 2018
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Ситуация с заболеванием корью продолжает оставаться напряженной / фото www.youtube.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный директор государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.

«Информация предоставлена по состоянию на 2 февраля 2018 года. Итак, ситуация с заболеванием корью продолжает оставаться напряженной. По данным «Центра общественного здоровья Минздрава Украины», за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек - 295 взрослых и 635 детей. Это еще на 7% больше, чем на предыдущей, четвертой неделе. Всего в течение пяти недель 2018 года корью заболели 3554 человека, из них - 1165 взрослых и 2389 детей, госпитализированы в учреждения здравоохранения 2345 больных», - сообщил он.

Наибольшее количество больных на данный момент зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 704, в Одесской - 640, в Закарпатской - 549, в Черновицкой - 444, во Львовской - 242.

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Наименьшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Черниговской области - один, в Харьковской, Луганской, Сумской областях - по два, в Ривненской - три, в Житомирской - восемь.

***Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.

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Теги: #корь в Украине#заболеваемость корью