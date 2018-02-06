Корью в Украине уже заболели более 3,5 тысяч человек - Минздрав

Только на прошлой неделе было зарегистрировано 930 больных - 295 взрослых и 635 детей.

За пять недель этого года корью в Украине уже заболели 3 тысячи 554 человека, ситуация с этим заболеванием продолжает оставаться напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный директор государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.

«Информация предоставлена по состоянию на 2 февраля 2018 года. Итак, ситуация с заболеванием корью продолжает оставаться напряженной. По данным «Центра общественного здоровья Минздрава Украины», за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек - 295 взрослых и 635 детей. Это еще на 7% больше, чем на предыдущей, четвертой неделе. Всего в течение пяти недель 2018 года корью заболели 3554 человека, из них - 1165 взрослых и 2389 детей, госпитализированы в учреждения здравоохранения 2345 больных», - сообщил он.

Наибольшее количество больных на данный момент зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 704, в Одесской - 640, в Закарпатской - 549, в Черновицкой - 444, во Львовской - 242.

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Наименьшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Черниговской области - один, в Харьковской, Луганской, Сумской областях - по два, в Ривненской - три, в Житомирской - восемь.

***Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.