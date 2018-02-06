Грипп наступает: в Киеве приостановлены занятия в 20 школах

Еще в 35 школах произошло частичное поклассовое закрытие.

В 20 школах столицы принято решение приостановить занятия во избежание распространения гриппа и ОРВИ среди школьников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Как отмечается, в этих 20 школах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%.

Также еще в 35 школах произошло частичное поклассовое закрытие.

«Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто семь школ) и Оболонском (закрыто шесть школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах», - отметил Поворозник.

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Он напомнил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях - при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и в отдельных классах. Дошкольные учебные учреждения закрываться не будут.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в течение 22-28 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован ниже эпидпорога на 41,9%, при этом в КГГА заявили о тенденции к росту числа больных.

По состоянию на 1 февраля в Киеве из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ была закрыта для посещения одна школа и отдельные классы еще в 14-ти.

5 февраля Поворозник сообщил, что из-за заболеваемости гриппом приостановлен учебный процесс в трёх школах, еще в 16 приостановлено посещение в отдельных классах.