Выявленный в Запорожской области холерный вибрион не опасен для жизни и здоровья людей.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Запорожской областной санэпидемстанции Юрий СМИРНОВ, выявленный на минувшей неделе в реке Верхняя Терса (Новониколаевский район Запорожской области) холерный вибрион в действительности является холероподобным авирулентным вибрионом.

"В ходе исследований проб экспертами спецлаборатории в Крыму установлено, что это авирулентный холероподобный вибрион - т.е. вибрион, не представляющий угрозы для жизни и здоровья людей и животных", - сообщил Ю.СМИРНОВ.

Сообщение об обнаружении облСЭС в притоке Днепра - реке Верхняя Терса холерного вибриона (возбудителя) обнародовало Главное управление по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы Запорожской облгосадминистрации. Согласно сообщению, холерный вибрион был подтвержден исследованиями лаборатории облСЭС 27 июня, в связи с чем СЭС запретила купание в реке и начала противоэпидемиологические мероприятия и контрольные заборы проб в Верхней Терсе.