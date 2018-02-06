ЮНИСЕФ закупил для Украины более миллиона дополнительных доз вакцины от кори

Первая поставка вакцин от кори, паротита, краснухи (КПК) – 220 тысяч доз – прибудут в Украину в конце февраля 2018 года.

ЮНИСЕФ приобрел 1 097 600 дополнительных доз вакцины КПК для ответа Украины на вспышку кори благодаря подтвержденной международной экспертизе в сфере закупок.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Первая поставка вакцин от кори, паротита, краснухи (КПК) – 220 тысяч доз – прибудут в Украину в конце февраля 2018 года.

Бельгийскую вакцину производства Глаксо Смит Кляйн на заказ МОЗ доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, после этого вакцины сразу передадут в регионы.

Вторая поставка – 800 тысяч доз должен прибыть в конце марта, а третья – 77 600 доз УПК –в конце мая.

Читайте такжеЗа последние недели в Украине зафиксировано 700 случаев кори, без тенденции к уменьшению - Супрун

Новая партия вакцины от кори закупленная ЮНИСЕФ по заказу МОЗ в рамках поддержки государственной программы иммунизации.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ также поставит 901 400 доз вакцины КПК.

Напомним, главный директор Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита рассказал, що Украину, вероятно, ждут новые вспышки кори в феврале-марте этого года.

– Согласно расчетам и прогнозам экспертов, наибольшее количество больных ожидалось в конце зимы – начале весны 2018 года. Через это, наверное, на протяжении февраля-начале марта мы будем наблюдать повышенный уровень заболеваемости во всех областях Украины, – сказал Курпита. – Будем надеяться, что постепенно возьмем под контроль эту ситуацию.

Он также рассказал, что за 4-ю неделю 2018 года корью заболели 866 человек, 292 взрослых и 574 ребенка.

Это на 7% больше, чем на предыдущей неделе.