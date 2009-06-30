Во Львовской области от удара молнии погиб 40-летний мужчина

Вчера вечером от удара молнии погиб 40-летний житель Жидачевского района Львовской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области.

Трагедия произошла в 18.15 вблизи села Володимирцы Жидачевского района, когда мужчина в поле скирдовал сено. Во время грозы молния смертельно поразила мужчину.