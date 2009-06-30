Во Львовской области от удара молнии погиб 40-летний мужчина
14:32, 30 июня 2009Страна
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Скирдовал сено
Вчера вечером от удара молнии погиб 40-летний житель Жидачевского района Львовской области.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области.
Трагедия произошла в 18.15 вблизи села Володимирцы Жидачевского района, когда мужчина в поле скирдовал сено. Во время грозы молния смертельно поразила мужчину.
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