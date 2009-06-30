Тернопольщина: выявлена корова с подозрением на бешенство

В с. Борсуки Лановецкого района Тернопольской области обнаружили корову с подозрением на бешенство.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, тушу коровы сожгли и захоронили в скотомогильнике. Голова коровы направлена в лабораторию ветеринарной медицины Тернополя для проведения исследований на наличие бешенства. Выясняется также, не было ли продано молоко этой коровы.