Чехи при оформлении виз в Украину должны иметь медицинскую справку

С 1 июля граждане Чехии при оформлении долгосрочной визы в Украину должны предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“В минувшую пятницу мы направили ноту чешской стороне, в которой отметили, что, начиная с 1 июля, украинская сторона будет требовать от граждан Чехии, которые хотят оформить долгосрочные визы для въезда на территорию Украины, предоставлять документы, аналогичные тем, которые требуются чешской стороной в отношении украинских граждан”, - сказал он.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, МИД Украины в данном вопросе руководствовался базовым принципом международных отношений - принципом взаимности. Он считает, что адекватной реакцией чешской стороны была бы отмена решения о предоставлении дополнительных медицинских документов при получение долгосрочных виз.

Как сообщалось, с 1 июня все желающие поехать в Чехию на срок больше 90 дней должны предоставить медицинскую справку о том, что они не больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом. Причем справка должна быть переведена на чешский язык и официально засвидетельствована.

Такое постановление приняло чешское Министерство здравоохранения и определило перечень государств, с граждан которых будут требовать такую справку. В этом перечне значатся еще только Молдова, Монголия и Вьетнам.