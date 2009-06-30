У 15-летнего виннитчанина - победителя 80 олимпиад и телеигры «Самый умный» выявили рак

У 15-летнего выпускника Гниванской школы №1 (Винницкая область) Анатолия Савчука, который стал победителем 80 олимпиад и телеигры «Самый умный» диагностировали рак.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала лечащий врач Винницкой областной детской больницы Татьяна Король.

По ее словам, А.Савчук обратился в больницу в декабре 2008 года. Тогда при обследовании была обнаружена опухолевая масса на шеи, а также поражения средостения и селезенки. Был установлен диагноз – лимфогранулематоз III Б стадии (лимфома Ходжкина). В целом нужно пройти восемь блоков химиотерапии, после которых, – лучевую терапию. Частично лечение финансирует государство, но и личных средств нужно достаточно много. Лишь одна баночка противоопухолевого средства «Натулана», которого на лечение мальчика уже пошли четыре упаковки, стоит 1900 гривен.

Бабушка Анатолия рассказала, что еще с детских лет ее внук удивлял близких своими интеллектуальными способностями, он сразу же начал учиться во втором классе.

А.Савчук закончил школу за восемь лет вместо двенадцати, успев за это время еще победить в 80 олимпиадах по разным предметам (по истории, географии, права, украинскому языку и литературе), получить победу в телеигре «Самый умный» и получить кубок, выдать книжку собственных исторических очерков «Слушаю время», поучиться в Малой Академии Наук на историко-географическом факультете, стать членом Союза одаренной молодежи Украины, и научиться играть на гитаре.

Недавно Анатолий прошел независимое внешнее оценивание, набрав по тестам по истории 199 баллов из 200 возможных. Он надеется, это поможет ему при вступлении в факультет истории, этнологии и права Винницкого педуниверситета, где он мечтает учиться.

Мальчик говорит, что он благодарен за испытание болезнью, которое Господь послал ему. «А иначе, я бы никогда не узнал, что на свете есть столько добрых людей».

Справка УНИАН. Средства на лечение А. Савчука можно пересказать на счет, открытый на имя его матери:

Винницкая ОДВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 302247

ЗКПО 20097421

Р/р 2625037925

Назначение платежа: для зачисления на СКР Шибаловой Елены Васильевны

№ 0583839400