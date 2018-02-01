Чем полезны апельсины: комментарии диетологов

Апельсины полезны при гипертонии, атеросклерозе, ожирении, болезнях печени, подагре.

В плодах апельсина содержится до 13 % Сахаров, до 2-3 % лимонной кислоты, витамины С (до 65 мг %), В1, В2, В6, Р, провитамин А, пектиновые и азотистые вещества, углеводы, клетчатка, зола, фитонциды, минеральные вещества (калий - 197 мг %, фосфор, кальций).

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Кисло-сладкая мякоть апельсина, его сок - свежий или консервированный - возбуждают аппетит и способствуют улучшению пищеварения, стимулируют выделение желчи.

При лечении гипо- и авитаминоза и просто для профилактики полезно употреблять апельсины, в которых содержится много витаминов.

Благодаря большому количеству калия, аскорбиновой кислоты и других витаминов апельсины полезны при гипертонии, атеросклерозе, ожирении, болезнях печени, подагре.

Если съесть несколько долек апельсина вместе с жирной пищей, то она лучше переварится, уровень холестерина снизится, и это значительно уменьшит риск закупорки сосудов и сердечных приступов.

Прежде в народной медицине апельсины применяли для лечения инфицированных ран и язв, так как в апельсинах содержатся сильные фитонциды, убивающие некоторые болезнетворные микробы. Апельсиновый сок обладает антимикробными свойствами. Эти природные антибиотики эффективны и используются как в медицине, так и в косметике, пищевой промышленности.

Пектиновые вещества, содержащиеся в плодах апельсинов, улучшают работу кишечника, способствуют выведению вредных веществ и торможению гнилостных процессов. Пожилым людям, страдающим хроническими запорами, рекомендуется есть апельсины, пить сок утром натощак (при нормальной кислотности желудка) или вечером перед сном.

При гастритах и жалобах на печень используют смесь равных частей измельченной апельсиновой кожуры, корня валерианы, листьев вахты и мяты. Заваривают 2 чайные ложки смеси 1 стаканом кипятка, настаивают 30 минут под крышкой и процеживают. Принимают по 200 г 3 раза в день после еды.

Апельсины обладают тонизирующими свойствами, помогают лучше переносить усталость и даже понижают чувствительность к холоду.

Эфирное апельсиновое масло помогает справиться с депрессией, восстановить силы и улучшить настроение.

Комплекс полезных для организма веществ, содержащихся в апельсинах, ускоряет процессы выздоровления и способствует выведению продуктов метаболизма из организма.

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Апельсины служат хорошим успокоительным средством, способствуют облегчению при сильном сердцебиении, судорогах, истерии. Считается, что сок кислых апельсинов помогает снизить частоту эпилептических припадков.

Для приготовления успокоительного травяного чая 1,5 чайной ложки измельченной апельсиновой кожуры вместе с 1,5 чайной ложки травы мелиссы заваривают 1,5 стакана кипятка, плотно закрывают, настаивают 15 минут, процеживают и добавляют 1,5 чайной ложки настойки валерианы и мёд по вкусу. Пьют по 150-200 г 2-3 раза в день.